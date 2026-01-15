«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «The Dreadful», в котором на экране впервые после «Игры престолов» воссоединились актеры Кит Харингтон и Софи Тернер.
Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 20 февраля. Когда состоится премьера в России, пока не определено. Но права на хоррор уже приобрела дистрибьютерская компания Arna Media.
В России ленту представят под названием «Проклятый рыцарь». Ее действие развернется в средневековой Англии. В центре истории окажется вдова Энн, чей муж погиб на войне.
Девушка вместе со снохой с трудом выживают без мужчины в доме. Однажды в жизнь Энн возвращается мужчина из прошлого, и тогда проклятие обрушивается на героиню и всех ее близких в лице загадочного рыцаря.
Режиссером фильма выступила Наташа Кермани, известная по «Везучей» и «З/Л/О 85». В актерский состав вошли Марсия Гей Харден, Лоренс О’Фуаран и Джонатан Говард. Тернер стала продюсером хоррора наряду с Люком Дэниелсом, Патриком Малдуном и Патриком Хиблером. Съемки проходили в Корнуолле.