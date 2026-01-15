«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве

«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер

Кадр: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «The Dreadful», в котором на экране впервые после «Игры престолов» воссоединились актеры Кит Харингтон и Софи Тернер.

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 20 февраля. Когда состоится премьера в России, пока не определено. Но права на хоррор уже приобрела дистрибьютерская компания Arna Media.

Видео: Lionsgate Movies/YouTube

В России ленту представят под названием «Проклятый рыцарь». Ее действие развернется в средневековой Англии. В центре истории окажется вдова Энн, чей муж погиб на войне.

Девушка вместе со снохой с трудом выживают без мужчины в доме. Однажды в жизнь Энн возвращается мужчина из прошлого, и тогда проклятие обрушивается на героиню и всех ее близких в лице загадочного рыцаря.

Режиссером фильма выступила Наташа Кермани, известная по «Везучей» и «З/Л/О 85». В актерский состав вошли Марсия Гей Харден, Лоренс О’Фуаран и Джонатан Говард. Тернер стала продюсером хоррора наряду с Люком Дэниелсом, Патриком Малдуном и Патриком Хиблером. Съемки проходили в Корнуолле.

