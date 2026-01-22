Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»

Российский художник-мультипликатор Константин Бронзит прокомментировал для ТАСС свою третью номинацию на премию «Оскар». Он назвал ее чудом и выразил надежду на победу.
По мнению Бронзита, в этот раз его шансы на победу в категории «лучший короткометражный анимационный фильм» «велики как никогда». «Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса», — сказал он.
Бронзит будет претендовать на награду за картину «Три сестры». Его соперниками будут фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «План отступления» и «Бабочка».
По мнению аниматора, главным конкурентом станет «Бабочка» Флоранса Мьеля. Она получила награду «Хрустальный медведь» на Берлинском кинофестивале в 2024 году.
Победителей «Оскара» объявят на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 15 марта. Церемонию будет вести Конан О’Брайен. Полный список номинантов можно найти здесь.