«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации

5 марта в российский прокат вернется фильм Микеланджело Антониони «Приключение». Об этом сообщает дистрибьютор «Иноекино» в своем телеграм-канале.
Картину покажут в 4K-реставрации в двух вариантах: в оригинале на итальянском языке с русскими субтитрами и в новом дубляже. Билеты в продажу пока не поступили.
По сюжету Анна, дочь известного дипломата, исчезает на необитаемом острове. Фильм поначалу развивается как детективная история, но постепенно смещает фокус на отношения между персонажами.
Картина была удостоена Специального приза жюри Каннского кинофестиваля в 1960-м году. «Приключение» считается первой частью черно-белой «трилогии отчуждения» Антониони, которую продолжили фильмы «Ночь» и «Затмение».
В главных ролях снялись Габриеле Ферцетти («Аппассионата»), Моника Витти («Затмение»), Леа Массари («Шум в сердце») и Доминик Бланшар («Тайна Майерлинга»).