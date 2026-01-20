«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации

Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
4 из 5 работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу-Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных

«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации

Фото: «Иноекино»

5 марта в российский прокат вернется фильм Микеланджело Антониони «Приключение». Об этом сообщает дистрибьютор «Иноекино» в своем телеграм-канале.

Картину покажут в 4K-реставрации в двух вариантах: в оригинале на итальянском языке с русскими субтитрами и в новом дубляже. Билеты в продажу пока не поступили.

По сюжету Анна, дочь известного дипломата, исчезает на необитаемом острове. Фильм поначалу развивается как детективная история, но постепенно смещает фокус на отношения между персонажами.

Картина была удостоена Специального приза жюри Каннского кинофестиваля в 1960-м году. «Приключение» считается первой частью черно-белой «трилогии отчуждения» Антониони, которую продолжили фильмы «Ночь» и «Затмение».

В главных ролях снялись Габриеле Ферцетти («Аппассионата»), Моника Витти («Затмение»), Леа Массари («Шум в сердце») и Доминик Бланшар («Тайна Майерлинга»).

