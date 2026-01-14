Что смотреть в кино: великолепный Тимоте Шаламе, «Твин Пикс» и «Броненосец „Потемкин“»

Год назад, 15 января, незадолго до своего дня рождения, приходившегося на 20 января, скончался Дэвид Линч. Граница между жизнью и смертью великого режиссера — хороший повод для ретроспективы. К примеру, в московском «Октябре» 18 января покажут сразу три картины постановщика: «Голова-ластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь». Сеанс последнего тем же днем запланирован еще в петербургской «Авроре».



«Сквозь огонь» (или, точнее, «Огонь, иди со мной») — кино с самой причудливой судьбой в фильмографии Линча. Во время выхода приквел «Твин Пикса» линчевали (pun intended) за то, что режиссер отказался идти на поводу у зрителей с их ожиданиями. Однако теперь его любят ровно за то же самое — за смелость и бескомпромиссность. Линч дает нам прожить последние дни Лоры Палмер, демонстрируя себя с самой жестокой и одновременно сочувственной стороны. При всех сюжетных завихрениях фильмы Линча всегда оставались эмоционально доступными — именно потому, когда ты вслед за героиней проходишь сквозь огонь, финальный утешительный аккорд дарит катарсис такой оглушительной силы. В.Г.