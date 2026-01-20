«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
«Иллюзия обмана 3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Ученые засняли, как дышат растения
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени

Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»

Фото: AGC Television

MGM+ выпустил новый трейлер мини-сериала «Исчезнувший», главные роли в котором исполнили Кейли Куоко  и Сэм Клафлин. Премьера состоится 1 февраля.

По сюжету Элис и ее возлюбленный Том отправляются в романтическое путешествие в Марсель и героиня признается, что хотела бы построить совместную жизнь с бойфрендом. Но парень внезапно пропадает прямо во время поездки на поезде.

Девушка, как указывает синопсис шоу, оказывается втянутой в паутину интриг и опасностей. Она раскрывает шокирующие секреты о мужчине, которого, как ей казалось, она знала.

Видео: MGM+

В актерский состав также вошли Карен Виар, Маттиас Швайгхефер, Симон Абкарян и Дар Зузовски. Всего в шоу будет четыре эпизода.

«„Vanished“ — это захватывающая история, в которой переплетаются любовь и предательство на фоне завораживающих европейских пейзажей», — сообщается в описании проекта.

Авторами шоу выступили Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Режиссером стал Барнаби Томпсон. Среди исполнительных продюсеров — Куоко, Томпсоны, Джеймс Клейтон, Дэвид Коссе, Стюарт Форд и другие.

