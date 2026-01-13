Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»

Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмьена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки

Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»

Кадр: MGM

На ютуб-канале MGM+ опубликовали трейлер сериала «Vanished» с Кейли Куоко в главной роли. Актриса из «Бортпроводницы» и «Теории Большого взрыва» сыграла в проекте девушку Элис, находящуюся в отношениях на расстоянии.

Возлюбленные отправляются в романтическое путешествие в Марсель, и героиня признается, что хотела бы построить совместную жизнь с бойфрендом. Но парень внезапно пропадает прямо во время поездки на поезде.

Видео: Prime Video/YouTube

Девушка, как указывает синопсис шоу, оказывается втянутой в паутину интриг и опасностей. Она раскрывает шокирующие секреты о мужчине, которого, как ей каалось, она знала.

«„Vanished“ — это захватывающая история, в которой переплетаются любовь и предательство на фоне завораживающих европейских пейзаже», — сообщается в описании проекта.

Сериал выйдет 1 февраля на стриминговом сервисе MGM+. В нем, помимо Куоко, появятся Сэм Клафлин, Карин Виард, Маттиас Швайгхефер, Симон Абкарян и Дар Зузовский. Всего в шоу будет четыре эпизода.

Авторами проекта выступили Дэвид Хилтон и Престон Томпсон. Режиссером стал Барнаби Томпсон. Среди исполнительных продюсеров — Куоко, Томпсоны, Джеймс Клейтон, Дэвид Коссе, Стюарт Форд и другие.

