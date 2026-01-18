Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
В Крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января работа 35 маршрутов наземного транспорта будет продлена до трех часов ночи. В обычном режиме также будут работать 18 ночных маршрутов, сообщает Дептранс.

© Дептранс

Ранее стало известно, что купели в столице оборудуют на 41 площадке, качество воды в которых соответствует всем гигиеническим нормативам.  Места для купания будут открыты с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Во всех оборудованных точках будут дежурить врачи и спасатели.

Специалисты напоминают: допускаться к окунанию должны только люди, уверенные в своих силах и состоянии здоровья. Во всех официальных точках будет обеспечен контроль за соблюдением правил безопасности.

