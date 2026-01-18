В Крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов

Ранее стало известно, что купели в столице оборудуют на 41 площадке, качество воды в которых соответствует всем гигиеническим нормативам. Места для купания будут открыты с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Во всех оборудованных точках будут дежурить врачи и спасатели.