В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний

Столичное управление Роспотребнадзора завершило проверку водоемов, планируемых к использованию для традиционных крещенских купаний. По итогам лабораторного контроля купания будут организованы на 41 официальной площадке.
Специалисты аккредитованных лабораторий отобрали 106 проб воды и провели 836 исследований по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям.
Качество воды соответствует всем гигиеническим нормативам в 40 проверенных естественных водоемах. Еще одна купель — в «Вернисаже в Измайлово» — использует водопроводную воду, которая также отвечает требованиям безопасности.
Из перечня были исключены три локации: два водоема в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) и купель на Карамышевской набережной. В Роспотребнадзоре отметили, что купание в необорудованных местах, которое может привести к несчастным случаям, запрещено.
Допускаться к окунанию должны только люди, уверенные в своих силах и состоянии здоровья. Во всех официальных точках будет обеспечен контроль за соблюдением правил безопасности.