Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO

Дебютный трейлер третьего сезона сериала «Эйфория» собрал почти 100 млн просмотров за первые 48 часов. Об этом сообщает Deadline.
По данным Warner Bros. Discovery, это лучший результат в истории платформы HBO Max для трейлера оригинального сериала за такой промежуток времени.
Для сравнения, трейлер второго сезона «Одни из нас» набрал 158 млн просмотров за трое суток в 2024 году, а трейлер финала «Игры престолов» в 2019 году — 81 млн за 24 часа.
«Эйфория» стартовала в 2019 году. Сериал стал не только культурным феноменом, но и запустил карьеры целого поколения молодых звезд, включая Зендею, Сидни Суини и Джейкоба Элорди.
По данным HBO, сериал вошел в число самых просматриваемых проектов за всю историю канала. Финал второго сезона в 2022 году собрал у экранов рекордные 6,6 млн зрителей.
Третий сезон, премьера которого назначена на 12 апреля 2026 года, с высокой вероятностью станет финальным. К основному актерскому составу вернутся Зендея (Ру Беннет), Сидни Суини (Кэсси Ховард), Джейкоб Элорди (Нейт Джейкобс), Хантер Шафер (Джулс Вон) и другие. Действие сезона перенесет героев на несколько лет вперед — во взрослую жизнь после школы.