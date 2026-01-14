Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»

В сети появился первый трейлер третьего сезона сериала «Эйфория». Его премьера состоится 12 апреля.
В продолжении события сериала развернутся спустя пять лет после финала второго сезона. Ру продолжит бороться с зависимостью, а Кэсси и Нейт поженятся.
Кроме основных звезд (Зендея, Сидни Свини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди и Алекса Деми), в сезон добавятся новые лица — певица Розалия и актриса Даниэль Дедвайлер. При этом героини Барби Феррейры и Сторм Рид, не вернутся в сериал.
Саундтрек к новому сезону написал немецкий композитор Ханс Циммер вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов.
Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Cъемки продолжения в 2023 году задержали из‑за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.