Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней

Следственный комитет Беларуси опубликовал в соцсетях ролик с предложением «постучать» на своих бывших парней.



Сначала в видео появляется текст: «Что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его „темки“?». Затем в нем появляется кадр из мультфильма «Холодное сердце». «Стучи! Постучи», — говорит в этом отрывке снеговик Олаф.