Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском

Россия и Беларусь договорились о запуске ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
По словам дипломата, это решение не только сократит время в пути, но и поможет решить проблему нехватки билетов в предпраздничные периоды. За последние два года транспортное сообщение между столицами уже было усилено.
В расписание были добавлены дополнительные рейсы «Ласточка». Один из таких поездов, состоящий из десяти вагонов (включая два вагона бизнес-класса), начал курсировать в обоих направлениях с 15 декабря.
Кроме того, стороны планируют развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнуты договоренности об открытии трансграничных маршрутов: Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша.
Предполагается, что эти направления будут субсидироваться, а тарифы останутся доступными для граждан обеих стран.