Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке

Студия Warner Bros. выпустила видеоотрывок о фильме «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл — экранизации романа Эмили Бронте. Картина выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных.
В ролике Марго Робби и Джейкоб Элорди, исполняющие роли Кэтрин и Хитклиффа, рассказывают о готовящемся к выходу фильме. Робби говорит: «Это „Грозовой перевал“ от Эмералд. Именно это я и хотела передать: извращенная, провокационная, романтичная история».
О схожем уже говорила сама Феннелл: ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении, то есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — объясняла режиссер.
Ранее Робби цитировала Феннелл в интервью Vogue: «Я хочу, чтобы это стало „Титаником“ для нынешнего поколения. Я ходила в кино на „Ромео + Джульетта“ восемь раз, а когда меня не пустили в девятый, я буквально лежала на полу и плакала. Я хочу, чтобы „Грозовой перевал“ был таким же фильмом».
После выхода первого трейлера экранизация подверглась критике за чрезмерную эротизацию в ущерб психологической глубине оригинала, а также за историческую неточность. Среди опубликованных фото костюмов — баварский корсет и розовое полупрозрачное платье.