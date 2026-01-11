Появились новые кадры из экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби

После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything is romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как матча — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.