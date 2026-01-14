В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Гарри Стайлз готовится к возвращению. По всему миру появляются загадочные постеры

Фото: Amazon Studios

Гарри Стайлз, похоже, готовится вернуться к музыке после завершения своего масштабного «Love on Tour» в 2023 году.

В крупных городах мира — от Лондона и Нью-Йорка до Парижа и Сиднея — стали появляться таинственные промопостеры со слоганом «We Belong Together» («Мы принадлежим друг другу»). Эта же фраза и визуал стали центральным элементом нового сайта артиста.

Фраза отсылает к треку «Forever, Forever», которую Стайлз впервые исполнил на прощальном концерте тура, а в декабре выпустил официальную версию. Видеоклип завершался кадром с высоты птичьего полета на зрительный зал и той же надписью — «We Belong Together». Это породило слухи о скором релизе нового материала.

Поклонники предполагают, что «We Belong Together» может стать названием как нового сингла, так и всего четвертого альбома артиста. Параллельно появилась информация о концертных планах музыканта.

Согласно источникам NME, он подписал соглашение о новой серии концертов на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где в 2022 году отыграл 15 шоу. Также ходят слухи о возможных выступлениях на новой арене Co-op Live в Манчестере, одним из инвесторов которой является сам Стайлз.

Предыдущий альбом артиста, «Harry’s House» (2022), стал триумфальным. Он получил награду «Альбом года» на Brit Awards и «Грэмми», побил рекорды в чартах и получил восторженные отзывы критиков.

В перерыве между музыкальными проектами Стайлз успел пробежать Берлинский марафон менее чем за три часа и снялся в двух фильмах — «Не беспокойся, дорогая» и «Мой полицейский».

