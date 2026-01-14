Гарри Стайлз готовится к возвращению. По всему миру появляются загадочные постеры

Согласно источникам NME, он подписал соглашение о новой серии концертов на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где в 2022 году отыграл 15 шоу. Также ходят слухи о возможных выступлениях на новой арене Co-op Live в Манчестере, одним из инвесторов которой является сам Стайлз.