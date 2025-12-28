Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour

Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour

Фото: Harry Styles/YouTube

Гарри Стайлз неожиданно опубликовал на своем ютуб-канале видео с инструментальной фортепианной балладой, которую исполнил на последнем концерте своего тура Love On Tour в июле 2023 года в Италии.

Ролик под названием «Forever, Forever» длится около 10 минут. В нем показаны кадры подготовки фанатов к шоу у арены, а затем — сам Стайлз в золотом костюме, исполняющий на сцене композицию в одиночестве за роялем. В финале на экране появляется надпись: «We belong together».
 

Публикация вызвала оживленное обсуждение среди поклонников, является ли это намеком на начало нового творческого этапа. Последний студийный альбом артиста, «Harry’s House», вышел в 2022 году и принеес ему премию «Грэмми» за лучший альбом года.

В последнее время Гарри Стайлз редко появляется в музыкальном поле. Он регулярно участвует в марафонах (в сентябре пробежал Берлинский марафон менее чем за три часа), был замечен в Ватикане во время избрания нового Папы, а летом 2024 года представил собственную линейку секс-игрушек.

