Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России

Кронштадтская новогодняя ель победила во всероссийском конкурсе в номинации «Елка России в крупном городе». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети проекта «Города меняются для нас».



Она получила 268 389 голосов. Дерево привезли из Копорского лесничества и разместили на Якорной площади города. Праздничный символ украсили в ретро-стиле с помощью винтажных игрушек и гирлянд.