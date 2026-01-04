В Москве начали принимать новогодние елки на переработку

Москвичи могут не только сдать новогодние деревья в специальные пункты приема, но и оценить состояние пунктов или сообщить о елках, выброшенных в неположенном месте. За выполнение условий горожанам начислят баллы, которые можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг партнеров программы «Миллион призов», в том числе пополнить ими карту «Тройка», парковочный счет в приложении «Парковки России» или баланс каршеринговых сервисов.