Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»

Фото: Sony Pictures Television

Алан Камминг на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» рассказал, что из-за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок первой сцены фильма «Мстители: Судный день». Актер случайно задел артиста, после чего Паскалю пришлось уехать домой.  

«Я сломал Педро. Я не дрался, просто вел себя как обычно. Ему сделали массаж, чтобы боль ушла», — сказал он.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо.

В состав «Судного дня» вошли многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцев», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт). Главным злодеем в фильме стал Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои. Ранее вышел тизер со Стивом Роджерсом, роль которого исполнил Крис Эванс, и ролик с Крисом Хемсвортом в роли Тора.

