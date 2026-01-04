В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы

Сейчас регионы Центральной России находятся в теплой части очередного атлантического циклона, поэтому пока сильных морозов в Москве в этом году еще не было. Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в этом году зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, однако аномальных морозов не ожидается.