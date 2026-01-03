В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов

Со следующей недели в Москве начнется похолодание. С понедельника температура воздуха в столице понизится на 2–3 градуса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Области ЦФО будут находиться в теплой части очередного атлантического циклона. В начале следующей недели в тылу вихря начнется постепенное понижение температуры (…) Преобладающая температура воздуха составит 4 января ночью и днем от –8 до –1 градуса, на северо-востоке округа ночью до –12; 5 января температура понизится на 2–3 градуса», — говорится в сообщении.
4–5 января в ЦФО пройдет небольшой снег, на юге округа ночью 4 января — местами умеренный и сильный снег. В южных областях 4 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
4 января в Москве ожидается температура ночью от –6 до –1 градуса, днем — около 4 градусов мороза, 5 января ночью будет от –8 до –3 градусов, а днем — от –7 до –2 градусов. 6, 7 и 8 января в московском регионе столбики термометров покажут ночью от –10 до –5 градусов, днем — от –9 до –3 градусов. 9 января, согласно прогнозу, ночью ударят морозы до –13 градусов, а днем температура воздуха составит от –11 до –6 градусов.