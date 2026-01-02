В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада

Этот объем стал частью рекордных продаж Dubai Duty Free, которые в целом достигли 8,68 млрд дирхамов (2,3 млрд долларов) за год. Чаще всего в сети покупали духи на 1,6 млрд дирхамов (432 млн долларов) — 18,45% от общей выручки, алкоголь на 1,06 млрд дирхамов (286 млн долларов) — 12,22% выручки, золото на 896,46 млн дирхамов (242 млн долларов) — 10,33% и табак на 883,6 млн дирхамов (238,5 млн долларов).