Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

С 16 по 22 февраля шеф-повар ресторана Игорь Корнев будет размышлять о том, какой могла бы быть Масленица где‑нибудь в Париже . В меню — оладушки с осетровой икрой (2 300 рублей), блины с крабом, яйцом и осетровой икрой (2300 рублей), блины с малосольным лососем и осетровой икрой (1500 рублей), блины с мраморной говядиной и сметаной (980 рублей) и блины со сметаной и абрикосовым джемом (490 рублей). Есть и традиционный французский «Креп Сюзетт», вдохновленный европейским праздником Марди Гра, в чем‑то схожим с восточнославянской традицией.