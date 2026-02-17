Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

КМ20
На третьем этаже KM20 Масленицу начали отмечать 13 февраля. Готовят ажурные румяные блины и пышные оладушки. Для правильной текстуры и нежности шеф-повар Сергей Клюшников готовит тесто на сливках, а подает уже готовые блинчики с фермерской сметаной из деревни Кузнечково.
Обязательная классика жанра: блины с красной икрой (1350 р.) или слабосоленым лососем (1450 р.). Если захочется больше праздника, то можно взять вариант с тремя видами икры (2100 р.). Помимо этого в меню есть блины с рийетом из лосося в соусе берблан с красной икрой (1350 р.), а также сладкие варианты с вареньем (550 р.) и оладушки с вареной сгущенкой (650 р.).
Гастробистро «Цирк» и винный бар 13
Оба места под руководством бренд-шефа Дениса Демьянова с 16 по 22 февраля готовят сладкие и сытные блины. В программе — креп Сюзетт с апельсиновым соусом и пломбиром (650 руб.), блины с грушей, кремом «Наполеон», мороженым из вареной сгущенки (650 руб.); шоколадные блинчики с персиком, сливочным кремом и миндалём (650 руб.); сытные с риетом из лосося и сметаной (950 руб.); и классические со сметаной и икрой на выбор: красной, черной или щучье (30гр., от. 1200 руб.).
Теремок
Масленицу в Теремке можно отмечать круглый год, причем, довольно бюджетно: здесь и десятки сытных версий блинов и десертная классика с джемами, ягодами или сгущенкой. Цены — от приятных 200 рублей за огромный блин с начинкой.
Самые популярные вкусы — «Добрыня Никитич» с фаршем и «Морской богатырь» с семгой, сметаной, сыром и зеленью, сладкие шоколадным кремом и бананом, яблоком и карамелью или по-простому — с сахаром.
Гастродача Вселуг
В ресторане с собственной фермой всю масленичную неделю готовят несколько блюд с блинами. Первое — пшеничные блины с томленой уткой, сырным муссом из пармезана и черным трюфелем (850 р.). Вариант полегче — шпинатные блины с неркой слабой соли и творожным кремом (950 р.). В начинке — салат айсберг, свежий шпинат и красная икра.
Из необычного — блины с добавлением чернил каракатицы (650 р.), которые подают с фермерским творогом, смешанным с топленой сметаной и творожным сыром, а завершает подачу шоколадный ганаш. Также есть пшеничные блины со страчателлой и запеченным окороком (650 р.), десертные блинчики на фермерском с кремом из маскарпоне и белого рома и клубникой фламбе (700 р.) и блинный торт с вареной сгущенкой (600 р.).
Кофемания
В городском кафе готовят как сытные, так и сладкие блины к Масленице. Например, с томленой капустой и трюфельной сметаной (990 р.) или с крабом и соусом грюйер (1700 р.). На сладкое ажурный блин с творогом и манговым соусом (970 р.), а также блины со страчателлой и яблоками с корицей (970 р.).
Dr. Живаго
В гранд-кафе блины вынесены в отдельный раздел в меню — попробовать их можно в любое время года, не обязательно ждать Масленицу. Пекут ржаные (250 р.), дрожжевые (250 р.) и тоненькие пшеничные (250 р.), а в начинку кладут дичь с брусникой (890 р.) и ягненка с жареным луком (920 р.). Можно взять простые блинчики и дополнить топингами: икрой, ягодами, вареньем или сметаной.
Dachniki
В ресторане Dachniki шеф-повар Александр Прыткин испек блины на компанию: со сметаной или вареньем (1250 рублей), а также со сливочно-икорным соусом (1580 рублей). Вариант для одного — блины с куриным жульеном, вешенками и трюфельным маслом (990 рублей), с риетом и сливочным соусом (1100 рублей) и сладкие блины с творогом, вареньем и сметаной (750 рублей).
Urban Winery
В винном ресторане в меню масленичной недели включили несколько необычных версий блинных блюд. А именно — лазанью из блинов с уткой и белыми грибами (1100 р.) и блин со скумбрией и щучьей икрой (650 р.) .
Niki
Масленицу в ресторане современной русской кухни Niki отмечают до 23 февраля. К празднику бренд-шеф Дан Мирон подготовил классические тонкие и пышные блины (250 руб / 2 шт), оладьи (250 руб / 4 шт) и традиционные дополнения: осетровую и щучью икру, икру нерки, слабосоленый лосось, яичный салат, варенье и сгущенное молоко. В меню представлены блины с говядиной и соусом жю (1 450 руб), а также с угольной рыбой и семгой с соусом бер-блан (1 450 руб). Завершает special блинный торт с шоколадным кремом (850 руб).
Sansa
В средиземноморском ресторане шеф-повар Алексей Высотков продолжает экспериментировать с морепродуктами и рыбой. В меню Масленицы — шпинатные блины со слабосоленым лососем (1250 рублей), с крабом и черной икрой (2800 рублей), с сибасом (1600 рублей) и блины с осьминогом и соусом из печеного перца (2600 рублей). Для любителей сладких блинчиков шеф сделал два варианта: фисташковый трес лечес (750 рублей) и с заварным кремом и соленой карамелью (690 рублей).
Про старую, добрую классику тоже не забыли. В Sansa всю масленицу можно заказать 3 блина с топпингом: варенье в ассортименте (300 рублей), лосось слабосоленый (900 рублей), красная икра (1200 рублей), щучья икра (800 рублей), сметана (300 рублей).
Пушкин
В постоянном меню «Пушкина» блинов хватит не на одну масленичную неделю, а на целый месяц. Предлагают блины с телятиной (1290 р,), с гречкой и уткой (995 р.), с грибами (950 р.) и тонкие со сметаной (515 р.). Из сладких — блинчики со сливочной начинкой и горячими ягодами (1680 р.). Самый просто вариант — взять блины без начинки и заказать к ним икру, ягоды, мед и варенья: например, из морошки или розы.
Lumicino
В итальянском ресторане Lumicino бренд-шеф Тимур Исмайлов создал праздничное меню из шести видов блинов — от закусок до основного блюда и десерта. Среди сытных версий — блин из шпината с лососем, страчателлой и фисташками, запеченный блин с тунцом и соусом копченый тоннато (отсылка к вителло тоннато), блин с томленой уткой и белыми грибами, фаршированные грибами и черным трюфелем, а также блинная лазанья с говяжьим фаршем и пармезаном. На сладкое — блинный торт «Медовик» со сметанно-сливочным кремом и гречишным медом.
Claudia
В специальном меню от шеф-повара Евгения Непокульчитского — блины со слабосоленой форелью, яйцом и сметаной (950 р.); блины с уткой конфи и соусом на основе коньяка и сморчков (950 р.); и десертный спешл — блины «Креп Сюзетт» с коньяком, апельсиновым фрешем и цедрой апельсина, дополненные ванильным мороженым (800 р.).
Nouge
В винном бистро на Покровке готовят тонкие и ажурные блины с необычными начинками: с креветками и сливочным соусом с сыром горгонзола (1190 рублей), с грибами, курицей, соусом бешамель и пармезаном (930 рублей), а на десерт — классические блины во французском стиле — креп-сюзетт с карамельным яблоком и апельсиновым ликером (780 рублей).
Yauza Place
Yauza Place вместе с журналом «Огород» подготовили специальное меню от бренд-шефа Андрея Лапина, которое можно будет попробовать в санатории для души с 16 по 22 февраля. Обед или ужин открывают сытные блины с томленой уткой конфи и эспумой из топинамбура (1000 р.), а также тонкие ажурные треугольники на сливочном масле, которые подают с ложкой четырех видов икры: осетра, щуки, сиги и горбуши со сметанным кремом (1200 р.).
Главным хитом недели станут блины на трюфельном масле с камчатским крабом, печеным картофелем и соусом из водорослей (1400 р.). На десерт Андрей предлагает воздушные конвертики с топленым творогом, трюфельным медом и свежей малиной (800 р.) или блинный торт, украшенный маком (600 р.).
Матрешка
Какой ресторан русской кухни без блинов? Вот и в «Матрешке» они всегда есть в меню. Здесь пекут классические кружевные блины (490 р. за 3 штуки), в которым можно заказать свежие ягоды, сметану, икру и и варенье. Сытные варианты — блинные конверты с начинкой из говядины (390 р.) или утки с гречкой (390 р.).
Тэму
Команда рыбного ресторана приготовила «морские» блины: блин-роти с жульеном из морепродуктов (740 рублей), конверт по-тайски с креветкой и зеленым луком (990 рублей), блин-хачапури (690 рублей).
А еще три классических блина (220 рублей) — их можно заказать с разными топингами: вареньем, сгущенкой (120 рублей), икрой лося (1500 рублей) или осетровой (3250 рублей) и щучьей (1500 рублей), лососем гравлакс (450 рублей и сметаной (120 рублей). Бренд-шеф-кондитер проекта Фатима Салех испекла два блинных торта: с жимолостью и черной смородиной (790 рублей) и «крем-брюле» (590 рублей).
Margarita bistro
В бистро Margarita на Патриарших прудах шеф-повар Дмитрий Никитин подготовил масленичный special, который можно попробовать с 16 по 22 февраля. Шеф готовит как классические ажурные блины, так и соленую вариацию блинного торта — со слабосоленым лососем, сливочным кремом и красной икрой (1790 р.).
На десерт — креп-сюзетт с вишней и мороженым (1250 р.): горячие блины в соусе из кленового сиропа с апельсином подают с вишневым конфитюром и ванильным мороженым.
Brasserie «Кузнецкий мост»
С 16 по 22 февраля шеф-повар ресторана Игорь Корнев будет размышлять о том, какой могла бы быть Масленица где‑нибудь в Париже. В меню — оладушки с осетровой икрой (2 300 рублей), блины с крабом, яйцом и осетровой икрой (2300 рублей), блины с малосольным лососем и осетровой икрой (1500 рублей), блины с мраморной говядиной и сметаной (980 рублей) и блины со сметаной и абрикосовым джемом (490 рублей). Есть и традиционный французский «Креп Сюзетт», вдохновленный европейским праздником Марди Гра, в чем‑то схожим с восточнославянской традицией.
Ami Chaise
С 16 по 22 февраля в ресторане предлагают блины болоньезе — тонкие, с начинкой из говяжьего фарша, томатов, овощей и ароматных трав.
Более классический — блины с лососем и икорным соусом. На сладкое — блины с воздушным маковым кремом, лимонным курдом и меренгой. А также классика — блины со сметаной, которые можно дополнить топпингами — слабосоленым лососем, икрой форели, сгущённым молоком или свежими ягодами.
«Радио»
В Масленичное меню вошли блины с утиной ножкой конфи с пряным соусом хойсин и блины с томленой щекой и фермерской сметаной (920 р.) . Помимо этого, пшеничные блины с запеченным картофелем и тремя видами грибов — вешенками, шампиньонами и белыми грибами. Есть вариация в азиатском стиле — гречневые блины с угрем унаги с цитрусовой сметаной. На десерт — блины с фермерским творогом и брусникой (570 р.). Кроме авторских блинов, предлагают классические гречневые и пшеничные, к которым можно заказать различные топпинги.
Touche
В винном гастробаре до 22 февраля каждый день пекут блины. В специальном масленичном меню — любимые кружевные блины шефа с лососем гравалакс и сметаной; блинчики с томлеными щечками, кремом из пармезана; и оладушки из черемуховой муки, с кремом из шоколада и вишневым конфи. Все блины — по 800 рублей.
Kalabasa
В спешл-меню попали «блины по-итальянски» — с мортаделлой и нежным голландским соусом с песто и пармезаном (860 р.) или с вешенками, яйцом пашот и копчено-сливочным соусом (1100 р.). Более русская версия — блины с камчатским крабом подают с зеленым маслом и домашней красной икрой (1200 р.). На десерт — блинный торт тирамису (690 р.), который уже стал визитной карточкой из постоянной десертной линейки кафе.
Sangre Fresca
B Sangre Fresca на Патриарших Прудах к Масленице подготовили специальное меню с датскими блинами. Среди сытных позиций — блин с гуакамоле, глазуньей, слабосоленым лососем и пико де гайо (1270 р.) и блин с грибами, чеддером, пармезаном и трюфельным маслом (1000 р.). На сладкое — блин с ананасом, апельсиновым соусом и ванильным мороженым (900 р.), а также вариант с малиной и муссом из вареной сгущенки (850 р.).
Underdog
В Underdog всю неделю готовят пухлые оладушки со взбитым маслом и горкой красной икры (990 р.), блинчики с авокадо, беконом, яйцом пашот и соусом Голландез (890 р.). Еще можно взять набор из мини матча-блинчиков с начинкой из творога с юду вареньем и сметаной (890 р.).
Rusty Rat&Pizza
В новой пиццерии Rusty Rat&Pizza всю неделю готовят ближайших родственников блинов — пухлые панкейки. Есть с лососем, творожным сыром и каперсами (1090 р.); с яйцом, беконом, бананом, орехом пекан и кленовым сиропом (890 р.); и тонкие кружевные креп-сюзет с лимончелло и красными сицилийскими апельсинами (890 р.).
La Virgen
В мексиканской такерии ради Масленицы сделали исключение и добавили в меню блины — конечно, с приколом. Пекут буррито с блинчике с томленой говядиной и карамелизированным луком (890 р.); буритто в блинчике с гуакамоле и креветками (890 р.); и десертные тонкие блинчики в сиропе с карамелизированными кольцами ананаса, мороженым и текилой (690 р.).
.Оригинал
Всю неделю в ресторане на Курской доступно спешл-меню: блин из черемухи с говядиной и соусом качо пепе (800 р.). гречневые блины с лососем и перепелиным яйцом (1500 р.), блины с мортаделлой и страчателлой (890 р.), оладьи с муссом из лосося и красной икрой (1400 р.). Из сладкого — блинный торт Тирамису (700 р.). Можно как попробовать эти авторские интерпретации, так и собрать собственные комбинации.