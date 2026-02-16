13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Москва
Фестиваль «Масленица»
До 22 февраля
Ежегодное празднование развернется на главных площадях и в парках столицы. В программе концерты, спектакли, народные забавы и, конечно, блины. На площадках «Московских сезонов» пройдут выступления фолк-коллективов, творческие занятия и спортивные состязания, где выберут самых сильных жителей районов.
На Тверском бульваре можно будет сыграть в боулинг, петанкЦель игры — добросить специальные металлические шары как можно ближе к цели. или салки, поучаствовать в интерактивах и заглянуть на маркет локальных марок. 21 февраля на Северном и Южном речных вокзалах гости смогут попробовать бесплатные угощения, прокатиться на каруселях и поучаствовать в забеге в ведрах.
Музей-заповедник «Коломенское»
До 8 марта
В «Коломенском» Масленица продлится больше месяца. Гостей будут развлекать экскурсиями, фольклорными выступлениями, мастер-классами и старинными играми. Во Дворце царя Алексея Михайловича на занятии «Масленица во Дворце» расскажут, как встречали праздник в XVII веке. В Столовой палате покажут царскую посуду и угощения.
В Усадьбах крестьянина и кузнеца пройдет игра «Дом семьею крепок. Масленица», которая погрузит в быт жителей Коломенского XIX века. На мастер-классе «Душу вложишь — все сможешь» можно будет сделать куклу «Домашняя Масленица» из лыка.
Музей-заповедник «Царицыно»
До 27 февраля
В «Царицыно» подготовили сразу несколько форматов для празднования Масленицы. В Первой оранжерее пройдет бразильский карнавал, где дети от 7 до 11 лет смогут представить себя кактусом, кофейным деревом или лианой, научатся двигаться как растения, распознавать обитателей оранжереи по их танцам.
Кроме того, музей-заповедник представит программу с ведущими-селянами. Участники проживут все дни Масленой недели через игры, обряды и забавы, а завершится празднование особым ритуалом на привлечение удачи.
Музей Москвы
До 2 марта
Музей устроит праздник Масленицы в стиле древней Москвы для школьников и их родителей. В программе — живые народные песни под гусли, изучение подлинных средневековых памятников, викторины, загадки и хороводы. Ведущими станут историки Татьяна и Евгений Вознюк, а также фольклорист Любовь Кузьмина. Вместе они расскажут о традициях и обычаях праздника.
«Масленица в Чайна-тауне»
22 февраля
Вечеринка, на которой организаторы предложат смешать две традиции: русские блины — с китайским чаем, кокошники — с кимоно, а хороводы — с танцами и сжиганием чучела дракона. Здесь будут работать три танцпола с разным настроением. В пространстве Galaxy Tales прозвучат восточные мотивы, в зале Red Dragon Room — тек-хаус, а в Pulse — даунтемпо и афрохаус. Дресс-код заявлен как русско-китайский фьюжен: можно будет миксовать вышивку с иероглифами, ушанки с веерами и вообще все, что придет в голову, на стыке двух культур.
ВДНХ
До 22 февраля
Большое празднование Масленицы развернется на территории ВДНХ. На «Робостанции» будет работать робот-блинопек. В Музее кино детей научат наряжать Масленицу, познакомят с традиционными костюмами, узорами, а потом предложат создать бумажный наряд для главной героини праздника.
Кроме того, там откроется мастерская «Кулибин Про», которая проведет инженерный квест. Участники напечатают заготовки блинов на 3D-принтере, а потом 3D-ручками дорисуют начинку и даже сгенерируют с помощью нейросетей собственную сказку.
На «Городской ферме» пройдут уличные игры, мастер-классы, общение с альпаками и торжественное сжигание чучела 22 февраля, в 17.00. В музее «Слово» расскажут, откуда вообще взялась Масленица и почему мы до сих пор ее празднуем, а у павильона № 1 устроят шествие с каруселью, кукольные спектакли и концерты фолк-групп.
«Дом российской кухни» накормит гостей блинами народов России, среди которых будут карельские сканцы с черникой, дагестанские на айране с урбечем, удмуртские табани, чукотские оладьи и мурманские трубицы.
Подмосковье и соседние области
Заповедник «Горки Ленинские»
21 февраля
Организаторы фестиваля «Главная Масленица России» решили поставить рекорд, построив масленичное чучело высотой выше пятиэтажного дома. Сожгут его в финале праздника после огненного шоу с участием конного театра.
В программе — бег в мешках, метание валенка и перетягивание каната. На сцене выступят фолк-коллективы, играющие народную музыку в современном звучании. Для детей подготовят отдельную зону с бесплатными спектаклями по мотивам русских сказок и мастер-классами, где под руководством педагогов детского центра «Лампа» можно будет сделать масленичные сувениры. Блины будут печь на двухметровой сковороде, а для любителей мяса развернут 28-метровую шашлычную станцию.
«Этномир»
21 и 22 февраля
В «Этномире» развернутся целые тематические деревни, в каждой из которых будут свои масленичные забавы. В деревне Удалецкой гости будут проверять силу и ловкость: перетягивать канат, пилить дрова, поднимать гири, соревноваться на ходулях и столбоходах. В селе Хороводном будут водить круги, играть в «Ручеек» и «Карусель», а в деревне Разгуляйной расположится главный аттракцион — ледяной столб, на который все попытаются залезть за призами. Там же в 17.00 состоится сожжение чучела.
В селе Блинное пройдут дегустации и блинные эстафеты, в деревне Лакомка будут варить щи и солянку на открытом огне, а в станице Молодежной станут гадать, играть в «Петушки» и устраивать медвежьи пляски.
Музей-заповедник «Мураново»
21 и 22 февраля
В выходные на Барском лугу, в парке и в усадебных залах развернутся гулянья, продуманные так, чтобы гости и наелись блинов, и узнали что‑то новое. В оба дня, в 16.00, пройдет сжигание чучела.
На Барском лугу все будет бесплатно: игры, музыка, концерт. А вот в усадебный парк вход будет по билетам — зато там можно будет попасть на чай с Василием Бегининым, прапраправнуком Федора Тютчева. Он проведет мини-экскурсию по второму этажу Главного дома, а потом усадит гостей в одной из комнат, расскажет семейные истории из детства и покажет фотографии из личного альбома.
«Зеленая тропа»
20–24 февраля
Команды «Антихрупкости» и «Глубинки» устроят в подмосковном глэмпинге «Зеленая тропа» уютную Масленицу. Кроме традиционных блинов и сожжения чучела гости увидят новую коллекцию «Антихрупкости», созданную художницей Ксенией Оззухой.
21 февраля сет-дизайнер и флорист Варвара Островская проведет мастер-класс по сервировке стола, а шеф-повар Екатерина Трофимова покажет, как печь блины не просто вкусно, но и красиво. Вечером состоится акустический сет от Mtrnque.
Приокско-Террасный заповедник
21 февраля
В Приокско-Террасном заповеднике пройдет двойной праздник — Масленица с блинами и чучелом, а также 47-летие с момента присвоения заповеднику статуса биосферного резервата. Поэтому вместо стандартных гуляний здесь устроят «Заповедный разгуляй» со спортом, мастер-классами и визитом к зубрам.
Утро начнется с торжественного открытия и показательных выступлений гиревиков, а затем стартуют «Заповедный забег» на 4 километра и «Экологическая спартакиада» в формате квеста. После этого гости смогут сделать «Птичье лакомство» или сувенир под названием «Солнце — на ветер, зима — на мороз». Главное масленичное действо начнется на улице в 14.00.
Бани Малевича
До 22 февраля
Посетители смогут проводить зиму обновленными и отдохнувшими после полноценного спа-ритуала. На кухне Бань Малевича бренд-шеф подготовит четыре варианта блинов: классику с говядиной и сметаной, версию со слабосоленым лососем, сливочным кремом и авокадо, сытные с белыми грибами и курицей в сливочном соусе и десертные с печеными яблоками и мороженым «Соленая карамель».
Пар-мастера проведут две праздничные программы. В женском разряде — парение с медом, лавандовыми ледяными шайбами и скрабом «Мед, лаванда и морская соль». В мужском — интенсивное парение в два захода с ледяным контрастом на улице и помывкой «Березовая».
Музей-заповедник Чехова «Мелихово»
21 февраля
На поляне «Крыжовник» в «Мелихово» развернутся народные гулянья: музыка, танцы, эстафеты и традиционное сжигание чучела в 15.50. За фольклорную часть будут отвечать сразу два коллектива. «Борода Folk» устроит шоу из народных мотивов и игр, а выпускница «Гнесинки» Маргарита Князева исполнит заводные русские песни.
Для тех, кто захочет совместить праздник с культурной программой, доступны экскурсии по музею. Можно заглянуть в «Баню», Главный дом и флигель-кухню. А актеры «Чеховской студии» покажут инсценировки по рассказам писателя.