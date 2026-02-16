13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Вечеринка, на которой организаторы предложат смешать две традиции: русские блины — с китайским чаем, кокошники — с кимоно, а хороводы — с танцами и сжиганием чучела дракона . Здесь будут работать три танцпола с разным настроением. В пространстве Galaxy Tales прозвучат восточные мотивы, в зале Red Dragon Room — тек-хаус, а в Pulse — даунтемпо и афрохаус. Дресс-код заявлен как русско-китайский фьюжен : можно будет миксовать вышивку с иероглифами, ушанки с веерами и вообще все, что придет в голову, на стыке двух культур.