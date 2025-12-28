Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%

Средняя стоимость новогоднего сладкого подарка для детей в России в этом сезоне составила около 454 рублей. За год цена подарка выросла примерно на 14,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



Речь идет о стандартном наборе сладостей весом примерно 550 граммов, в котором есть конфеты, шоколад, зефир и карамель. Основной причиной подорожания стал рост мировых цен на какао-бобы.



Меньше всего подорожала карамель — на 5,8% за год. Это связано с устойчивым положением сахара на рынке — ключевого ингредиента для карамели.



Недавно стало известно, что главный план россиян на Новый год — домашнее «ничегонеделание», выяснил ВЦИОМ. На втором месте — хождение в гости, на третьем — работа и прогулки на природе.