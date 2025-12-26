ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание

В среднем на празднование Нового года россияне планируют потратить 59,8 тыс. рублей. Из них около 13 тыс. идет на новогодний стол, 21,6 тыс. — на подарки близким и родным, 25,2 тыс. — на другие расходы (например, елки для детей, туристические поездки, посещение театров и кино).