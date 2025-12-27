С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав

Для замены удостоверения необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или напрямую в ГИБДД, затем лично явиться с пакетом документов (паспорт, старые права, медсправка). Проходить осмотр у психиатра и нарколога можно только в государственных или муниципальных медучреждениях по месту жительства.