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Лингвисты признали глагол «махаю» признали литературной нормой

Афиша Daily
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Фото: PxHere

Слово «махаю», которое раньше считалось «разговорным», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом РИА «Новостям» сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова.

«Еще недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы „разговорное“. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в „Большом словаре ударений“ 2025 года издания: „машу“ и „махаю“ теперь равноправные варианты», — сказала Кузнецова.

В институте «Грамота.ру» объяснили, что грамматические нормы определяются комплексно: проверять слова можно по орфографическому, толковому и орфоэпическому словарям. В частности, Орфографический словарь русского языка как государственного представляет формы «машу» и «махаю» в качестве полностью равноправных вариантов.

В современном русском языке чередование согласных «х» и «ш» сохраняется лишь у единичных глаголов. К этой группе относятся слова «пахать» («пашу») и «брехать» («брешет»).

Большинство digital-авторов также признались, что считают новой нормой современной литературы слова вроде «хайп», «кринж» и «краш». По результатам опроса, большинство респондентов (80%) считают интернет-сленг и англицизмы допустимыми, если того требует контекст.
и Вон и Стефани Сюй. 

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