Лингвисты признали глагол «махаю» признали литературной нормой

«Еще недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы „разговорное“. Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в „Большом словаре ударений“ 2025 года издания: „машу“ и „махаю“ теперь равноправные варианты», — сказала Кузнецова.