Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии

Актер Саймон Хелберг, сыгравший Говарда Воловица в «Теории большого взрыва», рассказал в подкасте Dinner’s On Me, что культовый ситком мог выглядеть совершенно иначе.
По его словам, в первой версии пилотного эпизода, которая так и не вышла в эфир, не было ни Говарда, ни Раджа, а Шелдон Купер больше напоминал ловеласа, чем социально неловкого гения.
Хелберг вспомнил, что создатели сериала сняли два пилота. Первый вариант руководство телеканала не устроил, поэтому проект был серьезно переработан. «Они сняли очень странную версию сериала. Шелдон был чем-то вроде бабника, пил пиво и вел себя совершенно не так, как мы его знаем», — рассказал актер.
Кроме того, вместо Пенни зрителям представили девушку по имени Кэти, роль которой исполнила Аманда Уолш. По словам Хелберга, героиня была мрачной, резкой и совсем не располагала к себе.
Создатели сериала Билл Прэди и Чак Лорри ранее рассказывали, что тестовая аудитория негативно восприняла Кэти. Зрители сочли персонажа слишком токсичным и не хотели видеть ее рядом с Леонардом и Шелдоном.
После этого сценарий был существенно переработан. Кэти превратилась в доброжелательную и обаятельную Пенни, которую сыграла Кейли Куоко, а к основному составу добавили Говарда и Раджа.
По словам Лорри, возможность полностью переснять пилот стала настоящим чудом для телевизионной индустрии. Именно после этого создатели сделали акцент не на сюжете, а на взаимоотношениях героев, что в итоге и принесло сериалу огромный успех. «Теория большого взрыва» выходила с 2007 по 2019 год и стала одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения.