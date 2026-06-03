Роман Маргариты Симоньян попал в шорт-лист премии «Большая книга»

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга». Об этом сообщили в телеграм-канале премии.
Книга Симоньян будет конкурировать с девятью другими произведениям. Среди них — «Всклянь» Коли Андреева, «Царствие мне небесное» Веры Богдановой, «Черты лица» Елены Долгопят, «Юдоль» Михаила Елизарова, «Тума» Захара Прилепина.
Кроме того, в шорт-лист включили «Крууга» Анны Лужбиной, «Закрепщика» Алексея Колесникова, «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Сергея Носова и «Поповича» Сергея Шаргунова.
Эти книги представлены в номинации «Художественная проза». В категории «Нон-фикшн» номинированы издания Сергея Белякова, Льва Данилкина, Андрея Плахова, Романа Сенчина и Александра Снегирева.
Интересно, что изначально книги Симоньян в числе претендентов на премию не было. Организаторы премии назвали это «неприятной ошибкой», случившейся «по невниманию».