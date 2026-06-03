Мартин Скорсезе поддержкал ИИ-технологии в кино

Впрочем, не все в Голливуде так позитивно относятся к ИИ. Гильермо дель Торо считает приложение для создания искусства неуважением к настоящему творчеству. Кинематографист даже заявил, что скорее умрет, чем воспользуется генеративным ИИ в своих картинах.