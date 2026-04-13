Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы

Рэпер Offset вернулся на сцену всего через пять дней после того, как в него стреляли во Флориде. В субботу, 11 апреля, он выступил на фестивале Rowfest в Университете Арканзаса.
В видео, опубликованном в соцсетях, Offset появляется на сцене в инвалидном кресле, а затем поднимается на ноги под крики толпы.
В маске на лице рэпер стоял на ногах самостоятельно, хотя на сцене было установлено кресло на случай, если ему понадобится отдохнуть. В его сет-лист вошел хит Migos «Bad and Boujee».
За день до выступления Offset впервые высказался о стрельбе, которая произошла 6 апреля у стойки парковки отеля.
«Спасибо всем, кто переживал о моем самочувствии и проявил любовь! Я в порядке… но планирую стать лучше! Я сосредоточен на своей семье, своем восстановлении и возвращении к музыке», — написал он.