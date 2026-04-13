Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»

Джаред Падалеки наконец раскрыл, кого он играет в финальном сезоне «Пацанов». Во время панели на конвенции FACTS в Бельгии актер подтвердил, что слухи оказались правдой: он исполняет роль Мистера Марафона.
«Я наконец могу это сказать. Мы снимали это год назад. Мы снимали в апреле 2025 года, и я умирал от страха что-либо говорить, потому что думал: „Джефф Безос пошлет за мной спецназ или что-то вроде того“. Ладно, да, я — Мистер Марафон», — ответил Падалеки на вопрос зрителя.
Персонаж Падалеки никогда раньше не появлялся в шоу, но на него несколько раз ссылались в предыдущих сезонах. Мистер Марафон — супермен и бывший член Семерки, который занимал место спидстера до Э-Трейна (Стрела или Ракета в русской озвучке). В сериале он жив, что отличается от комиксов, где Хоумлендер случайно убивает его.
Ранее стало известно, что вместе с Падалеки к касту «Пацанов» приосоединился его коллега по сериалу «Сверхъестественное» Миша Коллинз. Кого он играет, до сих пор неизвестно.
Шоураннер Эрик Крипке рассказывал, что звезды «Сверхъестественного» воссоединяются в «Пацанах», играя «придурков». «Они появляются в пятой серии. Мне нравится в их игре то, что они такие придурки. Это великолепно. Солдатик, конечно, тоже не подарок, но эти ребята — совсем не морально устойчивые типы», — говорил Крипке.