Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии

Уокер Скобелл, исполнитель главной роли в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы», обратился к своим поклонникам с заявлением из-за вышедшей из-под контроля фан-агрессии.
Актер опубликовал пост, в котором сообщил, что не пойдет на выпускной бал. Причиной такого решения стали многочисленные угрозы убийством в адрес незнакомых ему девушек-подростков, которых фанаты по ошибке приняли за его возможных спутниц.
«Пожалуйста, перестаньте присылать угрозы убийством каждой девушке-подростку, которая может быть хоть как-то связана со мной, просто из-за того, что она живет недалеко от меня.
Это несправедливо по отношению к ним и их семьям. И вообще, может, просто перестаньте присылать угрозы убийством? Это просто не круто. Странно, что я вообще должен это говорить», — говорится в его заявлении.
Ранее коллега Скобелла по сериалу Арьян Симхадри (Гровер Андервуд) рассказал, как на него «напала» группа из «40 пьяных девушек»: «Мне было очень некомфортно, поэтому я сунул руки в задние карманы джинсов. А потом одна из них засунула свою руку в мой задний карман, прямо поверх моей руки. В заднем кармане джинсов нет места для двух рук. И она задержалась там дольше, чем мне бы хотелось».