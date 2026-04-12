Продажи антиутопии «1984» в России взлетели в полтора раза за месяц

Продажи романа Джорджа Оруэлла «1984» за последний месяц выросли в России на 54%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сеть книжных магазинов «Читай-город».
Если сравнивать март 2026 года с мартом 2025-го, то рост продаж еще внушительнее ― 81%. Спрос на антиутопию Евгения Замятина «Мы» тоже заметно увеличился ― на 53% за год.
В список популярных антиутопий также вошли «Скотный двор» Оруэлла и «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли.
В 2022 году роман «1984» стал в России самой популярной художественной книгой, сообщали в «ЛитРес». В 2024 году в «Эксмо» фиксировали снижение интереса россиян к антиутопиям. Тем не менее в 2025-м антиутопии, в частности «1984», оказались на втором месте среди жанров книг, которые чаще всего воровали из магазинов «Читай-город».