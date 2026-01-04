В 2025 году из «Читай-города» чаще всего крали «Благословение небожителей»

Книжный магазин «Читай-город» опубликовал данные о жанрах книг, которые чаще всего пропадали с полок его филиалов в 2025 году.
Лидером антирейтинга стали китайская проза и манхва. Чаще всего воровали циклы Мосян Тунсю «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». На втором месте оказались антиутопии и темное фэнтези, в частности роман «1984» и манга «Берсерк».
Замыкает тройку литература по саморазвитию и программированию. Среди лидеров по пропажам в этой категории — «Атомные привычки», «Богатый папа, бедный папа» и «Грокаем алгоритмы».
По статистике ВЦИОМ, за 2025 год россияне в среднем прочитали или прослушали по девять книг. Больше всего читают жители Москвы и Петербурга, а также люди с высшим образованием. 38% россиян считают важным, чтобы их партнер или супруг увлекался литературой.