Рэпера Offset выписали из больницы после ранения

Рэпера Offset выписали из больницы после того, как его ранили во Флориде, пишет Variety.



Музыкант рассказал в соцсетях, что он «в порядке», но «планирует стать еще лучше». Offset поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение последних нескольких дней.



«Я сосредоточен на своей семье, своем выздоровлении и возвращении к музыке. Прихожу к мысли, что жизнь состоит из тихих побед и громких поражений. Жизнь — это азартная игра, и я все еще настроен на победу», — добавил он.



Представитель Offset подтвердил Variety, что тот был «уже на ногах», когда покидал больницу. «Мы невероятно благодарны врачам, медсестрам и всему персоналу клиники, которые так хорошо о нем заботились», — сказал представитель.



В рэпера стреляли возле казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino 6 апреля. После инцидента двух человек задержала полиция, расследование продолжается.