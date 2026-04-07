Рэпер Offset получил ранение в результате стрельбы во Флориде

Участник хип-хоп-группы Migos Offset был ранен при стрельбе во Флориде. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел возле казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По данным издания, рэпер находится в больнице в стабильном состоянии, за ним наблюдают врачи.
Полиция подтвердила, что один человек получил ранения, не угрожающие жизни, и был доставлен в местную больницу. Два человека задержаны, ведется расследование.
Настоящее имя Offset — Киари Сифус. Он получил известность как участник трио Migos, собиравшего стадионы в 2010-х годах. Группа распалась после того, как в 2022 году в Хьюстоне был застрелен участник коллектива Takeoff. Ему было 28 лет.
Как сольный исполнитель Offset сотрудничал с Трэвисом Скоттом, JID, Доном Толивером и другими. В 2025 году он выпустил микстейп «Haunted by Fame».