Посмотрите эксклюзивный отрывок из фильма «Гуру» с Пьером Нине

Фото: World Pictures

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из французского триллера «Гуру» режиссера Янна Гозлана («Черный ящик» и «Видения»). Релиз ленты в России состоится 16 апреля.

Главную роль в фильме исполнил Пьер Нине, известный по картинам «Граф Монте-Кристо», «Черный ящик» и «Ив Сен-Лоран». Сюжет разворачивается вокруг Матье Вассера — харизматичного коуча по личностному росту, чья популярность стремительно растет.

Его успех вызывает не только восторг масс, но и беспокойство у окружающих. Герой не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь.

Нине не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве продюсера и соавтора сценария. Рассказывая о начале работы над проектом «Гуру», актер отметил:

«В течение многих лет я был очарован этими типами ораторов, владеющих почти волшебной, но в то же время ядовитой речью. Сила слов над разумом и, в частности, над толпой — великая тема нашей человеческой истории. Я очень рано пошел к Янну с этим вопросом. Без колебаний. Мне нравится работать с ним. Мы оба прекрасно нашли друг друга. У нас есть общая страсть к Хичкоку, Финчеру».

