Сара Пиджон рассказала об обострении псориаза на съемках сериала о Кэролин Бессетт

Космический корабль Orion с экипажем Artemis II успешно вернулся на Землю
Харрисон Форд рассказал о тяжелой депрессии в молодости
Huntr/x неожиданно выступили с Katseye на Coachella и исполнили хит «Golden»
Звезда «Пацанов» Энтони Старр рассказал, что ему постоянно предлагают молоко
В Армении разрабатывают аналог GTA. Действие игры развернется в Ереване
Фигуристка Алиса Лью и Хадсон Уильямс из «Жаркого соперничества» снялись в клипе Laufey
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс экранизирует фэнтези-cерию «Инфернальные дела» Шеррилин Кеньон
В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста
Южная Корея введет бесплатный доступ к мобильному интернету для всех
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»
Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако
Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена
В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян

Сара Пиджон рассказала об обострении псориаза на съемках сериала о Кэролин Бессетт

Фото: FX

Актриса Сара Пиджон, исполнительница главной роли в сериале «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт», призналась, что ее псориаз обострился во время съемок.

В видео для Vogue она рассказала, что съемки при 30-градусной жаре в кашемировой водолазке привели к появлению потницы, которая затем переросла в псориаз по всему телу.

«Я покрыта им на груди и животе. Он действительно повсюду», — сказала актриса, отметив, что болезнь возникает волнами, то появляясь, то исчезая.

Помимо проблем с кожей, Пиджон пришлось осветлять темные волосы ради роли: «Я пришла на прослушивание на роль Кэролайн с длинными темно-каштановыми волосами, а потом перекрасилась в блондинку, а это целый процесс. Нам нужно быть очень осторожными, потому что у меня псориаз, а осветление таких темных волос — довольно интенсивная процедура».

Ранее первые фото Пиджон в образе Кэролин Бессетт подверглись критике из-за парика, который назвали «слишком современным». После этого команда отказалась от парика, заменив его на натуральные волосы актрисы.

Сериал «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт» рассказывает об их жизни и любви. Он стал одним из самых обсуждаемых проектов сезона. 

