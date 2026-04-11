Сара Пиджон рассказала об обострении псориаза на съемках сериала о Кэролин Бессетт

Актриса Сара Пиджон, исполнительница главной роли в сериале «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт», призналась, что ее псориаз обострился во время съемок.
В видео для Vogue она рассказала, что съемки при 30-градусной жаре в кашемировой водолазке привели к появлению потницы, которая затем переросла в псориаз по всему телу.
«Я покрыта им на груди и животе. Он действительно повсюду», — сказала актриса, отметив, что болезнь возникает волнами, то появляясь, то исчезая.
Помимо проблем с кожей, Пиджон пришлось осветлять темные волосы ради роли: «Я пришла на прослушивание на роль Кэролайн с длинными темно-каштановыми волосами, а потом перекрасилась в блондинку, а это целый процесс. Нам нужно быть очень осторожными, потому что у меня псориаз, а осветление таких темных волос — довольно интенсивная процедура».
Ранее первые фото Пиджон в образе Кэролин Бессетт подверглись критике из-за парика, который назвали «слишком современным». После этого команда отказалась от парика, заменив его на натуральные волосы актрисы.
Сериал «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт» рассказывает об их жизни и любви. Он стал одним из самых обсуждаемых проектов сезона.