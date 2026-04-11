Харрисон Форд рассказал о тяжелой депрессии в молодости

Фото: Warner Bros. Television

 Харрисон Форд признался, что в молодости испытывал тяжелую депрессию.

В подкасте The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter актер рассказал, что во время учебы в колледже Рипон в Висконсине его состояние было настолько плохим, что он «редко выходил из комнаты» и покидал постель только ради заказа пиццы.

«В редкие дни, когда я все же шел на занятия, я часто доходил до двери здания, разворачивался и шел обратно. Это было больше чем депрессия. Думаю, я был болен. Социально болен, психологически нездоров», — сказал он.

Все изменилось, когда Форд, пытаясь повысить средний балл, случайно записался на курс драмы, не дочитав описание до конца: «Там говорилось о чтении и анализе пьес, но я не прочел ту часть, где было сказано, что нужно еще и играть в них. Это стало неожиданностью. Я никогда не делал ничего подобного».

Актер признался, что был удивлен, обнаружив, что люди, которых он считал такими же «чудаками и изгоями», как и он сам, оказались одними из самых интересных людей. «Они делали то, чего я раньше не понимал, — рассказывали истории о жизни. Я просто нашел свое место среди рассказчиков. Это действительно изменило мой мир, изменило мою жизнь».
 

