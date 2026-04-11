Huntr/x неожиданно выступили с Katseye на Coachella и исполнили хит «Golden»

Фото: Christopher Polk/Getty images

Группа Katseye дебютировала на фестивале Coachella 2026, но вышла на сцену не в полном составе.

Вместо отсутствующей участницы Манон Баннерман компанию им составили солистки Huntr/x из анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов».

Девушки из вымышленной K-Pop группы — Эдже (Руми), Одри Нуна (Мира) и Рей Ами (Зои) — исполнили песню «Golden», получившую «Оскар» в этом году. Зал узнал мелодию еще до того, как зажглись огни, а когда свет включился, зрители увидели, что к Katseye присоединились три гостьи.

Это было первое выступление Katseye без Манон Баннерман, которая объявила о временном перерыве в феврале. В заявлении группы говорилось, что она берет паузу, чтобы сосредоточиться на здоровье, а коллектив продолжает выступления. За день до Coachella Katseye выпустили клип на новый сингл «Pinky Up».

Песня «Golden» вошла в историю на церемонии «Оскар» 2026 года, став первой кей-поп-композицией, получившей награду за лучшую оригинальную песню.

