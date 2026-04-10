Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России

Афиша Daily
Фото: Robert Gareth/Unsplash

Стэнфордский университет, считающийся одним из самых престижных учебных заведений мира, признали в России нежелательной организацией. Об этом сообщил «Интерфакс».

Решение о внесении вуза в соответствующий реестр приняла Генпрокуратура. Ранее в этот список вошли Йельский университет, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Джорджа Вашингтона.

Все эти учреждения расположены в США. Статус нежелательных означает, что власти считают деятельность этих организаций угрожающей основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Российские вузы не смогут больше осуществлять с ними совместные научные проекты.

За участие в деятельности нежелательной организации в первый раз грозят штрафы — до 15 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для компаний. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность со сроками до четырех лет.

По мнению юристов, россиянам может быть опасно распространять или ставить ссылки на материалы нежелательной организации, поскольку это могут счесть участием в ее деятельности. Сайты изданий, которые цитируют организации из списка Минюста, может заблокировать Роскомнадзор.

Стэнфордский университет основан в 1885 году. Он входит в топ-5 лучших вузов мира: в рейтинге ARWU он занимает второе место, в рейтинге QS — третье, в рейтинге Times Higher Education — пятое.

Расскажите друзьям