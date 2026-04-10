Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»

Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»

Фото: пресс-материалы

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит зомби-хоррор «Колония» — новую работу от режиссера «Поезда в Пусан» и «Поезда в Пусан: Полуостров» Ен Сан Хо. Мировая премьера фильма состоится на 79-м Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». В российских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 28 мая.

По сюжету в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где  начинается самый настоящий эпический зомби-кошмар. «Зомби — это отличный жанровый инструмент, чтобы показать скрытые страхи нашего общества. Я хотел нагнать жути, показав процесс эволюции, в корне отличающийся от человеческого», — отмечал Ен Сан Хо.

Видео: «Уорлд Пикчерз»

В центре фильма «Колония» выступают одни из самых заметных лиц корейского кино и телевидения. Чон Чи Хен, сыгравшая биотехнолога Квон Се Джон, известна по таким проектам, как «Ромашка», «Моя несносная девчонка», «Домик у озера», возвращается на большой экран после 11-летнего перерыва. Это также дебют актрисы в совместной работе с известным режиссером.

Чи Чхан Ук, исполняющий роль Чои Хен Сока, привлекает внимание поклонников сериалов «Хилер» и «Императрица Ки», а его соцсети насчитывают около 28 млн подписчиков, что делает его одним из самых влиятельных участников проекта в соцсетях.

Гу Ге Хван известен ролями в «Робинзоне на Луне» и «Побеге из Могадишо». Актриса Син Хен Бин закрепила популярность благодаря сериалам «Врачебная мудрость» и «Младший сын семьи чеболя», а ее фан-база насчитывает свыше 669 тыс. подписчиков.

Ен Сан Хо — одна из ключевых фигур современной корейской жанровой режиссуры и автор, сумевший превратить корейский хоррор в глобальный культурный экспорт. Его имя прочно ассоциируется с фильмом «Поезд в Пусан», который стал международным хитом и  перезапустил интерес к зомби-жанру, собрав многомиллионную аудиторию и преодолев отметку в 10 млн зрителей только в Южной Корее, согласно Korea Joongang Daily.

Картина принесла режиссеру признание критиков и ряд престижных наград, включая приз за лучшую режиссуру на Baeksang Arts Awards и широкое фестивальное признание, закрепив за ним статус одного из главных жанровых авторов в Южной Корее.

Опубликованный концепт-постер с типографикой только подогрел интерес к картине. Между буквами названия фильма можно разглядеть зараженных – их тела покрыты пугающей белой слизью.

«Я считаю, что главная фобия современного общества кроется в сверхскоростном обмене информацией. Именно из этого обмена рождается коллективный разум, подавляющий индивидуальность. Этот феномен и стал отправной точкой нашей истории», — сказал Ен Сан Хо. 

