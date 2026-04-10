Ен Сан Хо — одна из ключевых фигур современной корейской жанровой режиссуры и автор, сумевший превратить корейский хоррор в глобальный культурный экспорт. Его имя прочно ассоциируется с фильмом «Поезд в Пусан», который стал международным хитом и перезапустил интерес к зомби-жанру, собрав многомиллионную аудиторию и преодолев отметку в 10 млн зрителей только в Южной Корее, согласно Korea Joongang Daily.