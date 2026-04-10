Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое

Международный союз охраны природы (МСОП) добавил императорских пингвинов и кергеленских морских котиков в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Причиной стало изменение климата в Антарктиде, сообщается на сайте организации.
Императорского пингвина перевели из категории «близкий к угрозе исчезновения» в категорию «под угрозой» в Красной книге. Спутниковые снимки показали, что с 2009 по 2018 год численность популяции сократилась на 10%, исчезло более чем 20 тыс. взрослых птиц. По прогнозу, популяция к 2080 году сократится вдвое.
Вид может пропасть из-за преждевременного разрушения и таяния морского льда, уровень которого с 2016 года достиг рекордно низких показателей. Птицам крайне необходим припайный лед — морской лед, прикрепленный к береговой линии, дну океана или айсбергам, севшим на мель. Это место обитания птиц во время линьки, когда они не защищены от влаги. Если лед разрушается слишком рано, это может привести к гибели птенцов.
Популяция кергеленских морских котиков сократилась более чем на 50 %. Если в 1999 году насчитывалось 2,2 млн особей, то в 2025 — всего 950 тыс. Исчезнуть могут и южные морские слоны, которые с 2020 года чаще стали болеть птичьим гриппом. Из-за него погибло до 90% детенышей.
Генеральный директор МСОП Гретель Агилар надеется, что человечество обратит внимание на проблемы изменения климата. Она отметила, что новые цифры помогут принять меры.
В сентябре в Антарктиде российские орнитологи спасли детеныша императорского пингвина. Он оказался в ледяной ловушке после сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции «Мирный».