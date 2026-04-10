Названы самые популярные пароли у россиян

Чаще всего россияне выбирают предсказуемые пароли: простые цифры, слово password, собственные имена, фамилии или названия известных брендов. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев.
По его словам, пользователи часто используют в качестве пароля комбинации 123456, 123456789, слова qwerty, qwerty123, password и его варианты. Кроме того, популярны слова admin, user, vkontakte, mail, годы рождения (1989, 2001) и коды 111111, 000000.
Даже крупные бренды и институции используют простые пароли. Так, McDonald’s хранил данные 64 млн сотрудников под паролем 123456. А системы видеонаблюдения Лувра были защищены паролем Louvre.