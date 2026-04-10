Умер «пионер хип-хопа» Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет

В возрасте 68 лет в Филадельфии скончался американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа, пишет Associated Press со ссылкой на его адвоката. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком.
Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор) родился в Бронксе 17 апреля 1957 года и считается одним из основателей хип-хопа. В конце 1970-х он создал коллектив Universal Zulu Nation и начал популяризировать эту культуру по всему миру. В работе вдохновлялся творчеством диджея Кула Херка.
Самым успешным релизом артиста стал сингл Planet Rock (1982). Трек оказал колоссальное влияние на становление жанра и к 1984 году добрался до четвертой строчки американского чарта R&B. Музыкант также был одним из первых диджеев, использовавших бит-брейки, включив в свою музыку культовую драм-машину Roland TR-808 .
В последние годы жизни артист сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними, преступления якобы были совершены в 1980-1990-х годах. Сам Лэнс Тейлор отрицал вину.
«Хип-хоп никогда не будет прежним, но все, чем хип-хоп является сегодня, — это благодаря ему. Его дух живет в каждом бите, каждом фристайл-ритме и каждом уголке земного шара, к которому он прикасался», — говорится в заявлении его агентства Naf Management Entertainment.