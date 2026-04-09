Вдохновленный группой Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название

Афиша Daily

Фильм сценариста и режиссера Ли Кирка, вдохновленный историей рок-группы Green Day, получил новое название. Теперь проект называется «Nimrods», сообщил The Hollywood Reporter.

В картине появятся Мейсон Темз («Черный телефон», «Ради всего человечества»), Маккенна Грейс («Рассказ служанки», «Дурная кровь»), Дженна Фишер, Анджела Кинси (обе — «Офис»), Шонн Ганн («Девочки Гилмор»), Бобби Ли и Фред Армисен.

Права на ленту, созданную Live Nation Studios и ранее называвшуюся «New Years Rev», приобрела компания Inaugural Entertainment. Сопродюсерами проекта выступают участники Green Day Билли Джо Армстронг, Майк Дирнт и Тре Кул.

«Nimrods» описывается как фильм о взрослении, в центре которого три друга-старшеклассника, отправившиеся в безумное автомобильное путешествие. Они ошибочно полагали, что их начинающая группа выступит на разогреве у Green Day в канун Нового года. История основана на реальных приключениях Green Day, живших в фургоне до успеха альбома «Dookie».

Когда лента выйдет на экраны, пока неясно. В ней можно будет увидеть актеров Кайлера Коффмана, Райана Фауста, Игнасио Диас=Сильверио и Кина Руффало. Название проекта отсылает к альбому «Nimrod» Green Day, вышедшему в 1997 году.

«„Нимроды“ — это именно тот тип смелого, ориентированного на зрителя повествования, который так важен для нас в Inaugural. В нем уникальным образом сочетаются юмор, ностальгия и музыка , что делает его одновременно свежим и понятным для всех», — отметил гендиректор Inaugural Entertainment Кевин Вайсберг.

Расскажите друзьям