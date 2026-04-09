«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти

В Москве выпал снег
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом

«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти

Медиакомпания CNN выпустила мемориальное видео, посвященное актеру Майклу Дж.Фоксу. Его приняли за сообщение о смерти артиста. Но Фокс жив, что лично подтвердил в соцсетях.

Актер отреагировал на ситуацию с иронией. Он описал, как может быть сюрреалистично услышать в новостях о собственной кончине.

«Как вы отреагируете, если включите телевизор, а на CNN говорят о вашей смерти? Вы: а) переключитесь на MNSBC, или как там они себя называют сегодня; б) прольете горячую воду на свое колено — если больно, вы в порядке; в) позвоните жене в надежде, что она волнуется, но она успокоит вас; г) расслабитесь, ведь они делают это каждый год; д) спросите себя: „Да что за черт? Я думал, конец света грядет, но, оказывается, это всего лишь я, и я в порядке“», — написал Фокс.

Публикация звезды «Назад в будущее» получила более 71 тыс. лайков. В комментариях поклонники стали предлагать Фоксу другие варианты реакции на ситуацию. Одна девушка предложила актеру выбежать на улицу и спросить кого‑нибудь, видят ли они его.

«Упущенная возможность использовать знаменитую фразу [Марка] Твена: „Сообщения о моей смерти были сильно преувеличены“», — отметил другой подписчик.

Пользователи назвали ошибку CNN позорной. СМИ спешно удалило памятный ролик о Фоксе и принесло извинения актеру и его семье.

Майкл Дж.Фокс не так давно появлялся на публике: 7 апреля он посетил фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе, артиста также в этом году можно было видеть в сериале «Терапия» вместе с Харрисоном Фордом.

