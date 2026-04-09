В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра

Мэр столицы Сергей Собянин открыл второй Московский трамвайный диаметр (Т2). Маршрут стал самым длинным в мире, его протяженность — 33 километра, сообщается на сайте mos.ru.
Т2 объединил маршруты трамваев № 3 и №37, а также новый участок на проспекте Академика Сахарова, по которому ходят трамваи первого диаметра Т1. Он связал 13 районов Москвы и улучшил транспортное обслуживание более двух млн жителей.
Пассажиры могут сделать пересадки на четыре железнодорожных вокзала (Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий) и 31 станцию метро (включая «Каховскую», «Нагатинскую», «Тульскую», «Павелецкую», «Третьяковскую», «Новокузнецкую», «Чистые пруды», «Красносельскую», «Бауманскую», «Авиамоторную», «Шоссе Энтузиастов» и «Новогиреево»), Московского центрального кольца (МЦК), в том числе Верхние Котлы и Шоссе Энтузиастов, Московских центральных диаметров (Площадь Трех Вокзалов МЦД-2 и МЦД-4) и Московской железной дороги (железнодорожные платформы Тульская, Верхние Котлы, Нагатинская и другие).
На маршруте расположено множество значимых объектов, популярных среди горожан и туристов. Это парки «Зарядье», Измайловский, Лефортовский, Данилов монастырь и храм Спаса Преображения на Болвановке, Даниловский и Москворецкий рынки, торгово-развлекательный центр «Гудзон». Т2 также проходит через высшие учебные заведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»), Московский финансово-юридический университет, Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина, Московская государственная академия водного транспорта и другие.
Всего на маршруте Т2 будет 79 остановок, а общее время в пути составит 140 минут. На сайте мэра Москвы отмечается, что трамваи будут ходить каждые шесть минут. При этом интервал движения трамваев Т1 и Т2 на центральном участке — 10 километров между станциями метро «Тульская» и «Красносельская» — составит три минуты.
Теперь в Москве будут действовать два трамвайных диаметра общей протяженностью порядка 60 километров. Перевозить пассажиров на новом маршруте будет 51 современный трамвай — это «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва» с автономным ходом. Как и на диаметре Т1, по проспекту Академика Сахарова они будут проезжать два километра без подключения к контактной сети: энергия для автономного хода будет накапливаться на других участках маршрута во время движения под проводами.
«Благодаря открытию движения по диаметру Т2 добираться на трамваях во многих случаях можно будет быстрее, чем на метро, учитывая, что не придется тратить время на спуск и подъем по лестницам и эскалаторам. Например, от МГТУ имени Н.Э.Баумана до станции метро „Чистые пруды“ можно будет добраться за 15 минут (вместо 35 минут на метро), от НИУ „ВШЭ“ до Лефортовского парка — за 25 минут (вместо 35 минут), а от НИУ „МЭИ“ до „Чистых прудов“ — за 30 минут (вместо 40 минут)», — говорится на сайте. По оценке экспертов, благодаря созданию диаметра общий пассажиропоток на маршруте от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4 вырастет почти в два раза и составит более 90 тыс. пассажиров в сутки.